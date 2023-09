Tassa extraprofitti | Cattaneo | “Bisogna intervenire”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In merito al tema che riguarda lasugliè arrivata la considerazione da parte di Alessandro. L’esponente di ‘Forza Italia’ ne ha parlato alla ‘Repubblica’ In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Repubblica“, Alessandroha voluto fare il punto della situazione. Tanto è vero che si è soffermato su molti argomenti importanti. Il deputato di Forza Italia ha parlato di dossier economici, soprattutto dopo le affermazioni rilasciate dall’Abi. L’Associazione Bancaria Italiana aveva espresso un proprio pensiero in merito allasugli. Il deputato di ‘Forza Italia’, Alessandro(Ansa Foto) Notizie.comLain questione era sbagliata e addirittura nega che ve ne siano stati. ...

Nel suo parere, la Bce evidenzia che "il decreto - legge" sullasuglidelle banche "prevede che l'imposta straordinaria abbia natura di una tantum. A tale riguardo la Bce ha ..."Certamente le indicazioni della Commissione europea aprono un dibattito che va anche oltre rispetto al tema' della tassazione suglidelle banche, 'il nostro e' un Paese importante, le ...MILANO " La Banca centrale europea riempie di critiche la bozza dellasuglibancari legati al rialzo dei tassi di interesse. Il parere, che compete all'istituzione per i profili di stabilità degli istituti e di vigilanza, è di sei pagine, firmato ...È quanto si legge nel parere sullasuglidella banche pubblicato oggi dalla Bce e che reca la firma della presidente Christine Lagarde. "Inoltre - prosegue il documento - l'...

La tassa straordinaria sugli extraprofitti "può portare a una frammentazione del sistema finanziario europeo a causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario. Il rischio di una ...Roma, 13 settembre 2023 – Per la Bce la tassa straordinaria sugli extraprofitti delle banche in Italia comporta rischi. E potrebbe compromettere la trasmissione delle misure di politica monetaria ...Christine Largarde, a differenza praticamente di tutti i suoi predecessori, ha imparato l’arte della banca centrale solo iniziando a praticarla. Non aveva mai svolto il mestiere della politica monetar ...