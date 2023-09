Tassa extraprofitti banche | Bce critica | monito all’Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) –suglidelle, dopo avere analizzato la proposta elaborata ad agosto dal governo italiano relativa all’imposizione di un’imposta straordinaria agli enti creditizi, "la Bce raccomanda che, al fine di valutare se la sua applicazione pone dei rischi per la stabilità finanziaria, e in particolare se ha il potenziale di compromettere la capacità di tenuta del settore bancario e di causare distorsioni del mercato, il decreto-legge sia accompagnato da un’analisi approfondita delle potenziali conseguenze negative per il settore bancario". E' una analisi decisamentee preoccupata quella che arriva da un parere appena diffuso da Francoforte. La Bce sottolinea come "tale analisi dovrebbe illustrare in dettaglio in particolare, l’impatto specifico dell’imposta straordinaria sulla ...

E' quanto osserva la Bce nel parere sullasuglidelle banche proposta dal goveno italiano. In un altro passaggio, la Bce sottolinea che "occorre prestare cautela per garantire che ...La Banca centrale europea torna ad esprimere il suo malumore per le tasse suglidelle banche. Con argomentazioni a dire il vero non solidissime. 'Occorre prestare ... Ora, lasi ...A Piazza Affari focus sulle banche dopo i dubbi sollevati dall'ABI sulla. Sul mercato valutario, sessione debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,19%. L'...suglidelle banche, dopo avere analizzato la proposta elaborata ad agosto dal governo italiano relativa all'imposizione di un'imposta straordinaria agli enti creditizi, "la Bce ...

Tassa extraprofitti, le banche al contrattacco Avvenire

Abi, le banche al contrattacco: «Su tassa extraprofitti dubbi di incostituzionalità» Corriere della Sera

Il parere della Banca centrale europea: imporre un'imposta straordinaria al settore bancario potrebbe rendere più complicato per gli enti ...FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca Centrale Europea ha criticato la tassa proposta dal governo sugli extraprofitti delle banche italiane, sostenendo che l'imposta non tiene conto delle prospettive a ...La Banca centrale europea torna ad esprimere il suo malumore per le tasse sugli extraprofitti delle banche. Con argomentazioni a dire il vero non solidissime. “Occorre prestare cautela per garantire c ...