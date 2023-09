(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata trovatata dalnelladella villa, dove la coppia abita, nelle campagne di Crispiano, in provincia di. E' accaduto questa notte. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all''Santissima Annunziata 'del capoluogo jonico ma lì è deceduta. Sul fatto indagano i carabinieri del Comando provinciale. Sul cadavere verrà effettuata l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata trovata annegata dal marito nella piscina della villa, dove la coppia abita, nelle campagne di Crispiano, in provincia di. E' accaduto questa notte. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all'ospedale 'Santissima Annunziata 'del capoluogo jonico ma lì è deceduta. Sul fatto indagano i ...🔊 Ascolta l'articolo Tragedia notturna a Crispiano, provincia diUna donna di 53 anni è stata trovata annegata nella piscina di casa durante la notte a Crispiano, provincia di. Il marito ha scoperto la tragica situazione e ha chiamato il 118, ma i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Indagini in ...Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata trovata annegata dal marito nella piscina della villa, dove la coppia abita, nelle campagne di Crispiano, in provincia di. E' accaduto questa notte. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all'ospedale 'Santissima Annunziata 'del capoluogo jonico ma lì è deceduta. Sul fatto indagano i ...

Taranto, annega in piscina: soccorsa dal marito, muore in ospedale Entilocali-online

Tragedia nella notte: donna di 53 anni annega in piscina quotidianodipuglia.it

Una donna di 53 anni è annegata la scorsa notte nella piscina della villa in cui abitava a Crispiano, in provincia di Taranto. A quanto si è appreso in villa c'erano anche altre persone e a chiamare i ...Taranto, donna trovata morta in piscina dal marito. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all'ospedale ...La tragedia in una villa nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto. A trovarla è stato il marito, che ha poi chiamato i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri, disposta l'autopsia ...