Taranto | annega in piscina | soccorsa dal marito | muore in ospedale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) E' successo questa notte nella villa di Crispiano dove abita la coppia, indagano i carabinieri del Comando provinciale Una donna di 53 anni è morta dopo essere stata trovatata dalnelladella villa, dove la coppia abita, nelle campagne di Crispiano, in provincia di. E’ accaduto questa notte. La donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all’‘Santissima Annunziata ‘del capoluogo jonico ma lì è deceduta. Sul fatto indagano i carabinieri del Comando provinciale. Sul cadavere verrà effettuata l’autopsia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

