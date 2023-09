Tappa del Longines Global Tour | torna a Roma la grande equitazione

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il meglio del salto ostacoli mondale. Si svolgerà al Circo Massimo l'unicaitaliana delChampions, conosciuto in tutto il mondo come 'la formula 1 dell'...

LaromanaGlobal Champions Tour è stata scelta come tester di sostenibilità dalla prossima edizione'. In una kermesse totalmente aperta al pubblico si daranno battaglia 123 amazzoni e ...Laè stata animata dalla fuga di Remco Evenepoel, che si è arreso al ritornogruppo solamente sulla salita conclusiva. Giovedì la 18tappa di 179 km da Pola de Allande a Cruz de Llinares. ......della Vuelta 2023 . Ancora dominio della Jumbo Visma, che mette a segno un altro storico tris. Solita corsa di attesa dei calabroni, che fanno scappare Evenepoel per poi risalire prima...La mostra, a cura di Stefano Collicelli Cagol con Michele Bertolino, si inserisce nella progettualitàComitato Fondazioni Arte Contemporanea e apre in occasione dellatorinese di Bel Paese. ...

Tappa 17 Vuelta 2023 oggi, Ribadesella / Ribeseya – Altu de L’Angliru: percorso, altimetria, diretta tv Today.it

Vuelta 2023, tappa 17: ecco l'Angliru. Percorso, favoriti e orari tv Quotidiano Sportivo

Il 23 e 24 settembre la Longevity Run Summer Edition 2023 farà tappa per la prima volta a Forte dei Marmi. È il sesto appuntamento dell’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo ...Ora l’americano del Colorado ha 8” su Vingegaard e 1’08” su Roglic. Dispersi gli altri: il quarto della generale è Ayuso a 4 minuti, poi Landa a 4’16”. “Spero tanto che Kuss vinca la Vuelta” ha detto ...Il messaggio che i due autocrati hanno voluto mandare al mondo incontrandosi lì, tra i razzi del Cosmodromo di Vostochny, è abbastanza chiaro. Così come l’altra tappa del viaggio russo di Kim: a ...