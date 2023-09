Taiwan | Pechino svela piano di ' integrazione' economica | ma intanto dispiega navi militari

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Taipei, 13 set. (Adnkronos) - Il governo cinese hato un “nuovo percorso verso lo sviluppo integrato” conche include proposte per rendere più facile per iesi vivere, studiare e lavorare in Cina. Ma, allo stesso tempo, ha inviato il maggior numero dida guerra da anni nelle acque a est di, in quello che secondo gli analisti sembrerebbe una proposta di scelta tra la “riunificazione” pacifica e la violenza militare, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di. Secondo le nuove misure cinesi, la provincia costiera del Fujian diventerebbe una “zona dimostrativa” per lo sviluppo integrato. Le 21 misure includono la facilitazione deiesi a vivere nel Fujian e ad accedere ai servizi sociali, l'espansione delle iscrizioni degli ...

Pechino (Agenzia Fides) - La visita del Cardinale Matteo Zuppi a Pechino, inviato in missione su mandato ufficiale di Papa Francesco per provare a aprire spiragli di pace nel buio della guerra in atto ...Il vertice tra i leader preceduto da mesi di trattative tra le tre Capitali. La ripresa dell'interscambio tra Corea e Russia e l'obiettivo dei cinesi: mantenere alta la pressione sui rivali americani ...