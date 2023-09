Attenzione: quando si utilizza il termine "over", si intende davvero "over"! Fra le t -dache vanno per la maggiore, in questo momento, brillano quelle così grandi da poter essere ...Un allarme lanciato di mattino, quando lastava rincasando dall'ospedale, dopo essere stata ... Il bambino era in lacrime, la t -strappata, lividi rossi sul suo volto e sul collo ed ...... visibilmente impauriti, con il bambino in lacrime, con la t -strappata, con un livido rosso ... I militari accertavano che laera appena rientrata dal pronto soccorso, in quanto le ...Bastano una t -basica bianca , un trench en pendant e dei pantaloni a palazzo neri per ottenere una mise elegante, raffinata e super approvata in sede di colloquio. Ma anche uno chemisier dai ...

T-shirt donna, il capo del momento tra versatilità ed eleganza Gazzetta di Salerno