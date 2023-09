Suppletive Monza | Pd appoggia candidatura Cappato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni supplettive per il collegio senatoriale/Brianza. Il Partito democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l'alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra. Per questo anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra ere ladi Marco". Lo afferma il responsabile dell'organizzazione del Pd Igor Taruffi.

Il Partito democratico verso il sostegno a Marco Cappato alle. Secondo quanto trapela dall' Adnkronos , la decisione non è ancora del tutto definita ma la strada sarebbe aperta. Del resto, i tempi sono ormai stretti: entro lunedì pomeriggio scade il termine per la presentazione della candidatura alle suppletive del 22 - 23 ottobre il raggiungimento delle 350 adesioni richieste dalla legge. Oltre il 40% delle sottoscrizioni arriva dal Comune di Monza.

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Sono 450 le firme autenticate raccolte finora dal 'Comitato Con Cappato', che aveva fissato come obiettivo per la presentazione della candidatura alle suppletive del 22-23 ottobre.