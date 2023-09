Suppletive Monza | Cappato | ' grazie Pd per scelta generosa e coraggiosa' **

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Sono grato al Pd per la. Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e quelli che arriveranno. Faremo tesoro delle differenze per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre". Lo scrive su X Marco, candidato alle suppletive die tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, commentando ladel Pd di appoggiarlo per la sfida elettorale del 22 e 23 ottobre.

Il Movimento 5 stelle non ha ancora risposto ufficialmente Il Pd ha deciso: appoggerà Marco Cappato alle elezionidi. Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le consultazioni ...Il Partito democratico verso il sostegno a Marco Cappato alle. Secondo quanto trapela dall' Adnkronos , la decisione non è ancora del tutto definita ma la strada sarebbe aperta. Del resto, i tempi sono ormai stretti: entro lunedì pomeriggio ...'Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni supplettive per il collegio senatoriale/Brianza. Il Partito democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l'alleanza più larga ...... che si è candidato in autonomia per il collegio uninominale di, il seggio da senatore che fu ... Per le elezionidel 22 - 23 ottobre, dunque, si forma un corposo fronte alternativo al ...

