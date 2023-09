Suppletive Monza | C De Luca | ' Cappato? complimenti a Pd | ha deciso condividere batosta'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "al Pd, che per evitare di intestarsi una sconfitta ha scelto di sostenere Marco, così dala, andando contro la volontà dei propri amministratori in Brianza. Quando le logiche romane prevalgono su tutto…". Lo scrive su X Cateno De, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord e candidato anche lui alledi

Il Pd ha scelto di sostenere Marco Cappato alle elezioniper il collegio di, con le quali tra poco più di un mese si deciderà chi occuperà il seggio rimasto libero in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi . Il voto si terrà il 22 e 23 ...Roma, 13 set. " "Siamo molto contenti della decisione del Pd di sostenere Cappato alledi. Le battaglie di Marco sui diritti civili, sulla giustizia sociale, meritano di entrare in Parlamento. Ora avanti, tutti insieme, per contrastare questa destra populista, lo ...Il Pd appoggia la candidatura di Marco Cappato alledi. "Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioniper il collegio senatoriale/Brianza. Il Partito democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale ......di- Brianza , seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia morto lo scorso 12 giugno , e dove il 22 ottobre si voterà per le

Suppletive Monza, il Pd: «Appoggiamo Marco Cappato, serve alleanza larga». Lui ringrazia: «Scelta coraggiosa» ilmessaggero.it

Elezioni suppletive Monza, Pd appoggia candidatura di Marco Cappato Adnkronos

per il quale il 22 ottobre prossimo si voterà alle suppletive. L'esponente di primo piano dell'Associazione Luca Coscioni sfiderà in quell'occasione Adriano Galliani, attuale amministratore delegato ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti della decisione del Pd di sostenere Cappato alle suppletive di Monza. Le battaglie di Marco sui diritti civili, sulla giustizia sociale, meritano di e ...(Adnkronos) – Il Pd appoggia la candidatura di Marco Cappato alle suppletive di Monza. “Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive per il collegio senatoriale Monza/Brianza. Il Par ...