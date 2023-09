Supplenze graduatorie di istituto | completamento orario | condizioni e criteri Tutte le info

Il risultato è che ogni anno una flotta di insegnanti precari, sia abilitati che non abilitati, vengono chiamati dalleprovinciali per leal 31 agosto e 30 giugno ma anche dalle ...annuali e al 30/06di istituto Cosa succede se non è possibile attribuire da GaE e GPS tutte leannuali e sino al termine delle attività didattiche La risposta è ......GaE e GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le......ritengono infatti che le nomine vadano sempre effettuate facendo riferimento allee ai ...subito al lavoro per introdurre le modifiche del caso nel nuovo regolamento per le. Tutti ...

Supplenze 2023: anche da graduatorie di istituto si possono avere nomine al 31 agosto e 30 giugno 2024 Orizzonte Scuola

Incarichi di supplenza da graduatorie d'istituto 2023/24: convocazione, accettazione, rinuncia, abbandono del servizio FLC CGIL

Continuano le segnalazioni di malfunzionamento dell'algoritmo per le supplenze da GPS: molti docenti restano senza incarico.L'Istituto Superiore di Barrafranca ha aperto un interpello per supplenze classe di concorso A027-Matematica e Fisica. Ecco come candidarsi.Genova – Domani, giovedì 14 settembre, parte l'anno scolastico in Liguria, ma anche questa volta con il freno tirato. In aula andranno circa 165 mila ragazzi, che saranno accolti da circa 20 mila ...