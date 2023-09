Lo scrive in un lungo post su Twitter il deputato di Italia Viva Luigi. 'Proviamo a capire ...è green o no Gli stipendi di un dipendente pubblico impegnato nel settore IlO ...Su posizioni diverse dal resto dell'opposizione, il terzo polo aveva plaudito alle scelte del governo sul, ora Luigiavanza due proposte: la prima è di "spostare dal 17 febbraio ...... dalagli aiuti alle imprese , da vere semplificazioni all'obbligo per l'agenzia delle ... Luigi, deputato di Italia viva . Si tratta di norme che difficilmente faranno titolo di ...Lo scrive in un lungo post su Twitter il deputato di Italia Viva Luigi. 'Proviamo a capire ...è green o no Gli stipendi di un dipendente pubblico impegnato nel settore IlO ...

Ultimo'ora: Superbonus: Marattin (Iv), 'falso che chiuda spazi manovra' La Svolta

Marattin: Noi non siamo ne' la stampella di Giorgia ne' il campo ... Italia Viva

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Sul Superbonus sono partite due operazioni di propaganda. Una dei 5 Stelle e l’altra della maggioranza”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, nel co ..."Le accuse a Conte sul superbonus sono l'ultimo picco di comicità raggiunta da Renzi. Nei suoi sempre più frequenti vuoti di memoria, ...