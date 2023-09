Superbonus | “impatto devastante” | a rischio 750mila italiani e 10mila cantieri

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Gli analisti sono ormai piuttosto concordi nell’affermare che ilnon andava fatto. Ma visto che è stato fatto, ora serve trovare un’exit strategy che sciolga l’intricatissimo nodo dei crediti incagliati, scongiuri il fallimento di migliaia di imprese e salvi dal baratro le famiglie italiane che hanno creduto nelle promesse a 5 Stelle di Conte e i suoi. Già l’ex premier Draghi – di cui si percepisce palpabile l’assenza – aveva denunciato che quel 110% era un regalo che ci sarebbe costato molto caro, per nulla equo e occasione più che mai ghiotta per truffe, raggiri e aumenti sconsiderati dei prezzi. Esattamente com’è stato. Dal canto suo, il governo Meloni, che sta pasticciando su più fronti, su una cosa ci ha visto giusto: bloccare il. C’erano 37,8 miliardi di buco, l’ha detto chiaramente il ministro dell’Economia Giorgetti. ...

Il blocco della cessione dei crediti originati dal Superbonus sta portando a "forti criticità" e ha "conseguenze dirette su 320mila famiglie per un totale di 752.000 persone, più della popolazione di ...