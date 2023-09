Superbonus | Giorgetti esclude proroga nelle forme «finora conosciute»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Per ilal 110% attualmente il governo non ha in programma nuove proroghe. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarloal question time alla Camera: «Non è intenzione del governo procedere alladelle misure relative agli interventi». Il Ministro ha ricordato che si tratta di «misure pagate da tutti gli italiani che hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente: prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli», ha spiegato. «Il mercato di acquisto dei crediti è ripartito anche grazie all'impegno del governo e alla certificazione della natura di tali crediti. Sono allo studio dell'esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della ...

