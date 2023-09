(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laha introdotto una distinzione tra crediti acquistati per la fruizione diretta da parte degli istituti e crediti destinati a essere commercializzati: questi ultimi vanno considerati come uno strumento finanziario e richiedono un accantonamento prudenziale

Il settore edile è in allerta per l'indietro tutta sul. Ance e Cna chiedono una proroga ... E l'associazione dei costruttori mette in guardia dagli effetti del blocco delladei ...... collegati all'applicazione di bonus e, è ladel credito in forma pro solvendo. Questo implica che, in sostituzione del tradizionale pagamento in denaro, il committente poteva ...Roma, 12 set. Il blocco delladei crediti derivanti daledilizio sta determinando forti criticita' sotto il profilo sociale. Lo ha affermato lAssociazione nazionale dei costruttori edili (Ance) aggiungendo che, ...Il blocco delladei crediti originati dalsta portando a 'forti criticità' e ha 'conseguenze dirette su 320mila famiglie per un totale di 752.000 persone, più della popolazione di Palermo e poco ...

Superbonus e cessione del credito, nuovi paletti della Banca d’Italia: cosa cambia Corriere della Sera

Superbonus, bonus edilizi e cessione crediti: interrogazione sulle intenzioni future del Governo Build News

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle f ...La Banca d’Italia ha introdotto una distinzione tra crediti acquistati per fruizione diretta e crediti per commercializzazione: questi ultimi vanno considerati come uno strumento finanziario e richied ...Decreto di agosto con la proroga al 31.12.2023 per il superbonus villette. Ance propone una proroga più strutturata e la riapertura del canale delle cessioni crediti ...