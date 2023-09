Superbonus | Conte | Meloni disperata | scarica colpe ma è inadeguata

Con il'Giuseppeha fatto campagna elettorale gratuitamente, ma i costi sono stati scaricati sui governi che venivano dopo'...Meloni sulsono il gesto disperato di chi ieri prometteva mari e monti e adesso non sa a che santo votarsi". Lo hga scritto su X (Twitter) il eader del Movimento 5 stelle, Giuseppe."...... in particolare sui correttivi che il governo sta attuando per cercare di recuperare il disastro causato dai bonus elargiti a pioggia dai governi, in particolaree Reddito di ...Con il'Giuseppeha fatto campagna elettorale gratuitamente, ma i costi sono stati scaricati sui governi che venivano dopo ', ha spiegato Meloni. 'Le misure per l'edilizia sono ...

Falso: il Superbonus non ha creato un milione di posti di lavoro Pagella Politica

Superbonus La grana firmata Conte: servono 150 anni per recuperare le spese Liberoquotidiano.it

"Gli sbarchi - accusa l'ex presidente del Consiglio - raddoppiano, Lampedusa è al collasso, il Pil cade a picco, il carovita morde il ceto medio, le famiglie ...La presidente del Consiglio è poi andata all’attacco di due delle misure cuore dei governi Conte: Superbonus e reddito di cittadinanza. “I bonus edilizi messi in capo da Conte sono costati ad oggi ...Superbonus e Reddito di cittadinanza: Giorgia Meloni a Porta a Porta boccia le misure avviate dai governi di Conte ...