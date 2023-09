Superbonus al capolinea | Giorgetti | “Nessuna proroga al 110%”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento, come ogni politica pubblica essa deve essere sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. L’effetto espansivo, come ha rilevato anche la Banca d’Italia, non è stato tale da rendere lo strumento ad impatto nullo per il conto economico delle amministrazioni pubbliche”. È quanto ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulha annunciato alla Camera che non è intenzione del governo procedere alladel“nelle forme a oggi conosciute” “Non è intenzione del governo procedere allanelle forme a oggi conosciute” ha detto ancora ...