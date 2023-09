Superbonus 110 | Giorgetti | «Nessuna proroga nelle forme attuali | pagato da tutti per il 3% di immobili»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il governo non ha in programma nuove proroghe delal 110%. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloal question time alla Camera. «Non è intenzione del...

"Se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico delè incerta, dall'altra parte, la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa e dovrà darsene conto anche nella prossima nota di aggiornamento al Def. Valga un dato per ...Il% , introdotto dal decreto Rilancio del 2020, ha subito un numero impressionante di modifiche, cambi e novità che ne hanno stravolto la natura, ma anche continue proroghe a ridosso delle ...... il che ha significato per le Cer, ricorrendone le condizioni, fruire delalla originaria aliquota del% anche nel 2023. Quanto alla seconda finalità delle comunità energetiche ...Nel corso dell'audizione, Confartigianato ha anche sollecitato la proroga al 31 marzo 2024 del termine per fruire delnella misura del% per i lavori già iniziati alla fine del 2022 da ...

Superbonus e bonus facciate, ci vorrà un secolo e mezzo per recuperare la spesa fatta a debito Corriere della Sera

Il governo non prorogherà il Superbonus. Lo ha ribadito il ministro Giorgetti. “Non è intenzione del governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute” ...Il ministro dell'economia durante il question time alla Camera. 'E' stato pagato da tutti per il 3% degli immobili, anche per seconde e terze case, al mare e in montagna' (ANSA) ...Il governo non ha in programma nuove proroghe del Superbonus al 110%. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time alla Camera. «Non è intenzione ...