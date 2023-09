Sul bengalese che ha picchiato la moglie urge un dibattito diverso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Al direttore - La richiesta del pubblico ministero di Brescia che, come riporta la stampa, ha sollecitato l’esenzione da ogni responsabilità di un cittadino del Bangladesh che maltrattava e vessava, la, una “schiava” lei racconta, perché tali comportamenti sono insiti nella cultura del paese di origine non è poi così priva di agganci culturali. Segue l’approccio per cui l’Italia dovrebbe diventare non un paese di cittadini ma di appartenenti a tribù culturali ciascuna delle quali segue la sua legge in una valorizzazione assoluta dell’intersezionalità delle minoranze oppresse, tipica del wokismo. Una scelta che potrebbe estendersi anche a casi come quelli della pachistana Saman. Tentativi di questo genere sono già in corso in Inghilterra con la proposta di istituzione di tribunali islamici almeno per gli affari famigliari. Anche il nostro legislatore potrebbe ...