Sud Pontino Rifiuti dal Csa alla Saf | il Tar non decide | discussione rinviat a novembre

In particolare, le catene montuose che attraversano l'Italia da nord aoffrono panorami ... Un'isola incantevole dell'arcipelagooffre paesaggi di rocce, spiagge e natura incontaminata, ...Le indagini sono scaturite dagli approfondimenti investigativi sulle condizioni patrimoniali e di vita dei soggetti in questione, residenti nei comuni del, nei confronti dei quali sono emersi concreti elementi di rischio circa la corretta percezione del reddito di cittadinanza. In particolare, per uno dei quattro soggetti, a seguito di una ...di Francesca Tammone Una vita interamente dedicata a promuovere gli ideali nei quali credeva e a realizzarli concretamente attraverso le numerose attività che svolgeva nel. Questo era Fabrizio Marras , ma le sue qualità speciali non si limitavano solo al suo impegno sociale, ma anche all'autenticità con cui operava nel mondo dell'associazionismo, un mondo ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Coltellate al rivale dopo una lite: 37enne in manette nel sud pontino LatinaQuotidiano.it

Reddito di cittadinanza, la Guardia di Finanza scopre 4 furbetti nel sud pontino – Luna Notizie – Notizie di Latina Lunanotizie

Una provincia variegata dal punto di vista dei fenomeni criminali, da Aprilia al sud pontino. Territori che spesso hanno una criminalità latente e non violenta ma pervasiva, che in questi anni abbiamo ...Nell’ambito dell’attività di servizio a contrasto delle frodi alla spesa pubblica, nel caso specifico orientata sul fenomeno dell’indebita percezione del ...SUD PONTINO -Hanno beneficiato del reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti o presentando dichiarazioni false riuscendo a percepire complessivamente circa 70 mila euro. Con queste ipotesi l ...