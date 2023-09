Su cosa Meloni si gioca tutto | la profezia del sondaggista Rado Fonda

(Di mercoledì 13 settembre 2023)direttore di ricerca dell'istituto Swg fa il punto in un'intervista a Italia Oggi su quali sono gli scenari per elezioni Europee del 2024 e la sfida (già apertissima) tra i partiti: "Immigrati, sanità, caro prezzi, riforma fiscale: è su questi quattro dossier che il governosila tenuta del consenso presso il proprio elettorato, che è un elettorato pragmatico, poco ideologizzato", spiega l'esperto. A chi gli chiede se sia finita la luna di miele tra l'esecutivo e gli elettori,risponde in modo chiaro affermando che la flessione è fisiologica: "Quando si passa dalla fase dell'innamoramento iniziale alla prova dei fatti le delusioni rispetto alle aspettative si fanno sentire. L'esperienza di governo è sempre penalizzante. Ma questo non ha intaccato i ...

...alla Camera dei Deputati per interfacciare la propria dialettica con quella di Giorgia. Chi ...lanciato una 'estate militante' mai vista e con la presunzione di chiedere a fine stagionemai ...... analizzando la situazione politica italiana e gli ipotetici scenari del Governo, in vista ... Figuriamocipotrà accadere con la pioggia autunnale. Un' autentica partita a scacchi, tra il ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la registrazione di Porta a Porta, ... E unache accade spesso da noi: per colpire gli avversari politici si colpisce lintera ...... Alla premier il compito di commentare la nomina di Draghi: "La considero unabuona, non contro il governo" Prudenza e basso profilo è stato l'ordine di scuderia della giornata. Giorgia...

«Dopo un anno di governo sono in pace con la mia coscienza. Bisogna lavorare ancora di più ma l’Italia dà segnali di crescita molto incoraggianti ». Con ...Lampedusa è ormai allo stremo, i centri di accoglienza sparsi in Italia sono stracolmi, il numero dei rimpatriati continua a scendere perché la maggior parte degli Stati non completa le procedure per ...Meloni durante la registrazione di Porta a Porta risponde alle critiche della Bce sulla tassazione degli extraprofitti delle banche: “Se ci ...