Stupro di gruppo a Palermo | la vittima schiaffeggiata in strada dall’ex fidanzato dopo la denuncia e i primi arresti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Procura diha chiesto l’incidente probatorio per lodiavvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico, nel capoluogo siciliano. Ladella violenza sessuale sarà, dunque, risentita, alla presenza delle parti interessate. Questo le permetterà di non dovere ripetere, durante l’eventuale processo, le accuse contro i sette giovani che sono in carcere con l’accusa di violenza sessuale di. L’audizione si terrà con le dovute protezioni senza alcun contatto tra lae gli indagati. Intanto sulla vicenda emerge un altro inquietante episodio. Secondo quanto riportato daToday, la19enne sarebbe stataper, a Borgo Vecchio, dal suo ex ...

La zona di piazza Ferrovia, alle spalle della stazione centrale di Napoli, dove una donna di 41 anni sarebbe stata vittima di una violenza diin pieno giorno Il tutto sarebbe avvenuto nei ...Leggi Anche Napoli, 41enne denuncia di aver subito unodivicino alla stazione: 'In quattro mi hanno trascinata in un camper'Una donna ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata da quattro persone vicino alla stazione di Napoli . Lo, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto dentro un camper dove la vittima ha detto di essere stata trascinata. Come riferito da il Mattino e la Repubblica, la donna ha 41 anni ed è ...diin pieno giorno a Napoli. E' quanto ha denunciato una donna colombiana alla Polizia che l'ha ascoltata e sta verificando la sua ricostruzione dei fatti. Secondo il racconto in quattro,...

Sequestrata e violentata in un furgone in pieno centro a Napoli, è caccia al branco Adnkronos

Napoli, 41enne denuncia di aver subito uno stupro di gruppo vicino alla stazione: “In quattro mi hanno… Il Fatto Quotidiano

Lo stupro si sarebbe consumato all'interno di un camper nei pressi ... Si ipotizza il reato di violenza di gruppo, per ora contro ignoti. Il fatto è accaduto, a differenza di altre vicende simili, in ...Una donna colombiana di 41 anni è stata sequestrata, rinchiusa in un furgone, rapinata e stuprata nel centro di Napoli da quattro uomini, forse arabi.NAPOLI – La paura, lo choc, la rabbia, la sofferenza. C’è tutto in una storia anche difficile da raccontare che riguarda, ancora una volta, la violenza su una donna. È… Leggi ...