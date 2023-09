Stranieri rapinano un 74enne mentre preleva al bancomat | gli impiegati della banca corrono in aiuto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I Carabinieri di Frosinone hanno arrestato due, un diciannovenne e una ventunenne, che giovedì scorso, intorno alle 15, avevano tentato di rapinare unstavando alUnicredit di via Marittima. L’anziano, nel momento in cui stava per digitare l’importo da ritirare, è stato sorpreso dalla ragazza che, dopo aver finto di attendere pazientemente il proprio turno, con un rapido movimentomano ha aumentato la cifra da erogare e ha sottratto le banconote dallo sportello. Rapina al, i rapinatori scappano Seppur preso alla sprovvista davanti al, l’uomo ha reagito bloccando la donna. È stato a quel punto che è intervenuto il suo complice diciannovenne, dando vita a una ...

Sono sospettati di aver rapinato una tabaccheria in via Riva Villasanta a Cagliari i due, ... notizie cagliari tabaccheria tabaccheria olbia Ultime Notizieuna tabaccheria e ...... straniero portato in Questura Posted on 15 Settembre 2021 15 Settembre 2021 Author Redazione La Polizia ha arrestato questa mattina un giovanea Savona che in preda ad un raptus ha ...Sono sospettati di aver rapinato una tabaccheria in via Riva Villasanta a Cagliari i due, ... notizie cagliari tabaccheria tabaccheria olbia Ultime Notizieuna tabaccheria e ...

Rapinano un anziano mentre preleva al bancomat ma vengono subito arrestati FrosinoneToday

Rapinano anziano al bancomat, lui reagisce e scatta la lotta: arrestati due stranieri Frosinone News

La vittima non ha solo subito violenza carnale ma è anche stata oggetto di rapina poiché gli aguzzini le hanno rubato l’orologio, due collanine e circa 250 euro in contanti per poi lasciarla sul ...I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì scorso. Un diciannovenne e una ventunenne stranieri e senza fissa dimora in Italia sono stati condotti in carcere ...La rapina, avvenuta la notte dell’8 settembre, venerdì scorso, ha portato ora alla denuncia a piede libero di due giovani di 16 e 19 anni, entrambi stranieri con precedenti di polizia, accusati di ...