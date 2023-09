Stranger Things 5 sarà un finale king size | una stagione di grande cinema”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), sembra chestia per staccare la spina al momento giusto. La quinta, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della piùserie Netflix. Ci aspettavamo di vedere l'inizio della produzione di5 questo mese, ma il perdurare dello sciopero degli sceneggiatori le ha messo i bastoni tra le ruote. Mentre portiamo pazienza, solidali con gli scrittori del cult fantasy intenti a battersi per essere pagati il giusto, ecco tutto ciò che sappiamo finora sull'ultimae quali novità ...

Negli anni scorsi Netflix affrontò il paranormale con la serie tv Prank Encounters presentata da Gaten Matarazzo , star diLo sciopero di attori e sceneggiatori influirà anche sulla quinta stagione di, che non sarà disponibile a breve. Tuttavia, Netflix ha trovato il modo per tenere alta l'attenzione dei fan della serie dei Duffer, pubblicando un video sui social che vi abbiamo ...sembra essere stata colpita da maledizioni più grandi di quella di Vecna. Se per la quarta stagione avevamo dovuto attendere ben 3 anni a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ...Non appena si sarà concluso lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood,5 entrerà in lavorazione. Il produttore Shawn Levy anticipa cosa attende i cittadini di Hawkins e anticipa un' ultima stagione grandiosa come i colossal che vediamo al cinema . "Non c'...

Stranger Things rimane uno degli spettacoli televisivi più popolari del nostro tempo. La quinta stagione è in arrivo, ma la produzione non può continuare fino a quando gli attuali scioperi di ...Un primo teaser pubblicato sull'account ufficiale di Stranger Things ha decisamente incuriosito i fan ...Una nuova teoria sul misterioso video di Stranger Things pubblicato da Netflix è emersa online nelle ultime ore.