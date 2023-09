Strage di Brandizzo | indagati anche i vertici della Sigifer

Ci sono quattro nuovi indagati per laferroviaria del 30 agosto alla stazione di: si tratta di vertici e quadri della Sigifer, la ditta appaltatrice di Rfi per la quale lavoravano i cinque operai morti travolti da un ...di, il titolare della Sigifer: "Nessuno doveva autorizzare quel lavoro. Ho visto l'orrore con i miei occhi" dal nostro inviato Niccolò Zancan 06 Settembre 2023Un atto politico che risponde non solo ai drammatici eventi delle ultime settimane, che hanno conosciuto il picco con ladi, in Piemonte (dove cinque operai hanno perso la vita, ...Un atto politico che risponde non solo ai drammatici eventi delle ultime settimane, che hanno conosciuto il picco con ladi, in Piemonte (dove cinque operai hanno perso la vita, ...

Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella notte tra il 30 e il ...Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (in provincia di Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella ...Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella notte tra il 30 e il 31 ...