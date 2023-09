Stop alle telefonate indesiderate! Iscriviti al Registro pubblico delle opposizioni

Senorme green si aggiunge l'aumento dei tassi d'interesse, ce n'è abbastanza per affossare il ... Enzo Foschi che ha chiesto al Prefetto unoad agosto a causa del caldo e dell'abolizione del ...Niente Schlein, quindi, e neanche Stefano Bonaccini (che Possamai aveva votatoprimarie), in ossequio al concetto della territorialità del confronto elettorale, motivo per cui aveva invece ......all'isolamento. Grazie ai vaccini, cade l'ultimo baluardo della lotta al Covid I nostalgici del ministro Speranza che mi dissuadono dall'andaremostre Allarme no ma preoccupazione sì. Il ...... in occasione della chiusura dell'anno scolastico, dal giorno giovedì 10 giugno 2021 saranno in vigore gli orari non scolastici, con loa tutti i servizi aggiuntivi dedicatiscuole. ...

La Santa Sede all'Onu: stop alle bombe a grappolo in Ucraina Vatican News - Italiano

Torino, stop alle auto in piazza Maria Ausiliatrice: diventerà pedonale e verrà riqualificata TorinoToday

Il cantiere di Pian di Poma e i mezzi in stato di abbandono In ritardo la consulenza tecnica sull’adeguamento dei costi ...In Pescia oggi ci sarà una sospensione della circolazione dei mezzi dalle 18.50 fino alle 19.45 per la processione in occasione della festa del Crocifisso. Sarà attiva lungo le strade indicate.Da lì, lo stop. Dalle 21 alle 8, niente più rintocchi. Il Tam-tam sulle "campane della discordia" è partito dai social, con alcuni vecchianesi che si sono schierati in difesa di quella che viene ...