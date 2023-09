Stop ai richiedenti asilo | Berlino scarica le responsabilità sull’Italia | «Non rispetta il regolamento di Dublino»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lo aveva anticipato ieri il quotidiano Die Welt: da agosto la Germania ha sospeso le procedure di selezione deiprovenienti dall’Italia nell’ambito del meccanismo di solidarietà volontaria. E oggi, mercoledì 13 settembre, alla conferenza stampa governativa settimanale il portavoce della ministra dell’Interno Nancy Faeser ha dato l’ufficialità. Nessuna nuova autorizzazione, procedure dall’Italia bloccate. «Al momento non conduciamo altre interviste sul posto per preparare la presa in carico di migranti. Il motivo è che non possono avvenire trasferimenti diverso l’Italia. E questo già da un po’ di tempo», ha detto Maximilian Kall. Secondoquindi la decisione è stata presa in risposta alla decisione del governo Meloni di rifiutare i trasferimenti previsti nell’ambito del ...

Secondo i dati presentati dal portavoce di Faeser, la Germania ha già accolto 1.700 dei 3.500asilo promessi negli accordi, e continuerà ad accogliere quelli per i quali sono già avviate ...Secondo l'attuale legge sull'asilo dell'Ue, iasilo che si spostano in un altro Stato ... Così la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, rispondendo a una domanda sulloagli ...Se, invece, la Banca Centrale Europea opterà per uno, allora non dovrebbero esserci grosse ... tanto che - secondo l'analisi di Facile.it - se nel primo semestre 2021 icon meno di 36 ...Le procedure di selezione per iasilo in arrivo nell'ambito del "meccanismo volontario di solidarieta'" sono state interrotte e questa decisione e' stata comunicata in una lettera a Roma. ...

La Germania è "sotto pressione" per l'elevato afflusso dei migranti ed è anche per questo che ha deciso per la sospensione dell'accoglienza volontaria dei richiedenti asilo dall'Italia nell'ambito del ...