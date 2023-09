Stefano De Martino si è fidanzato? Ecco chi è la fortunata FOTO

Dedimentica Belen Rodriguez con una ragazza di nome Martina. Il conduttore tv pizzicato per la prima volta dopo la rottura con la moglie insieme a una donna . I fotografi del ...Belen Rodriguez eDesi sono separati ormai da qualche tempo e ognuno si è concentrato sulla propria carriera professionale. Tuttavia, a differenza di Belen, che fin da subito è uscita allo scoperto col ...Martina è la nuova fidanzata diDeDee Martina, Settimanale Chi Il noto settimanale di gossip ha immortalatoDenon più in compagnia di Belen ...Deè stato paparazzato da Chi con la nuova presunta fidanzata, Martina , una ragazza mora e molto avvenente. I due sono stati beccati a Milano giovedì 7 settembre all'uscita del ...

Stefano De Martino dimentica Belen con Martina: chi è la nuova fiamma Corriere dello Sport

Stefano De Martino, dopo Belen Rodriguez arriva Martina TGCOM

Per tutta l’estate Belen Rodriguez ha monopolizzato i siti e le riviste di gossip con la sua love story - per alcuni solo una messinscena, per altri amore vero - con l’imprenditore bresciano Elio Lore ...Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma La settimana scorsa hanno pubblicato delle foto in cui si incontrava con Antonino Spinalbese ...Dopo la fine della relazione con Belen, Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di Martina, volto sconosciuto al mondo dello spettacolo ...