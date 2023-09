(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tutti idi Erlingcon le maglie delle squadre die con la Norvegia. I dettagli in merito Erlingnon si ferma neanche in. Il norvegese ha infatti segnato un gol in Norvegia-Grecia, partita terminata 2-1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Grazie a questa rete sale a quota 25 marcature in 26 partite con lache non si discostano da quelli con i. Al Manchester City ne ha infatti realizzati 58 in 59 partite che si uniscano agli 86 in 89 partite con il Borussia Dortmund e ai 29 in 27 partite con il Red Bull Salisburgo.

Tutti i numeri di Erlingcon le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito Erlingnon si ferma neanche in nazionale. Il norvegese ha infatti segnato un gol in Norvegia - Grecia, partita terminata 2 - 1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Grazie a questa rete ...Tutti i numeri di Erlingcon le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito Erlingnon si ferma neanche in nazionale. Il norvegese ha infatti segnato un gol in Norvegia - Grecia, partita terminata 2 - 1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Grazie a questa rete ...

STATS - Haaland è super: che numeri tra club e nazionale Calcio News 24

Incredibile Lautaro, è il terzo miglior bomber Under 25 del mondo: solo Mbappé e Haaland lo battono Fcinternews.it

Tottenham have scored more than two goals in all four of their league games under Ange Postecoglou. Only four managers have seen their side score at least twice in each of their first five games in ...Tutti i numeri di Erling Haaland con le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito Erling Haaland non si ferma neanche in ...Haaland is a name making headlines near enough every week at the moment, but it isn’t Alfie that is doing so.