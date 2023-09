I mercati si aprono a una nuova seduta di scambi e loi titoli del Tesoro italiani e tedeschi sale a 176,8 punti dai 175 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è ora al 4,41% e quello del Bund al 2,64%. .C'è una visione fortegli investitori finanziari che riflette una capacità del governo di ... Più 33% di Mib in meno di dodici mesi con anche lo(intorno a 170) che tiene bene. Chi non tiene ......o dice qualcosa che fa arrabbiare "l'Europa" (come fece Berlusconi) e per caso di nuovo lo... MHB: Lei ha commentato nei suoi tweet che loro dividonobuoni e cattivi, però poi ho guardato un ...... dello specialista , l'intermediario che deve rispettare precisi obblighi in termini di presenza sul book di negoziazione, di quantità minima esposta e dimassimo, la differenzail prezzo ...

Spread tra Btp e Bund sale a 176,8 punti in apertura Agenzia ANSA

Spread tra Btp e Bund sale a 176,8 punti in apertura La Prealpina

I mercati aprono con un aumento dello spread tra Btp e Bund a 176,8 punti. Il rendimento del Btp è al 4,41%, quello del Bund al 2,64%.I mercati si aprono a una nuova seduta di scambi con lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco salito a 176,8 punti. Rendimento Btp al 4,41%, quello del Bund al 2,64%.I mercati si aprono a una nuova seduta di scambi e lo spread tra i titoli del Tesoro italiani e tedeschi sale a 176,8 punti dai 175 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è ora al 4,41% e quell ...