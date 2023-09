Sport in tv oggi mercoledì 13 settembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La giornata di domani,13, sarà una giornata ricca diivi. Si apre la Coppa Davis dell’Italia, che domani non prima delle 15 sfiderà il Canada, orfano di Aliassime, di Denis Shapovalov. Italia che dovrebbe schierare nei due singolari Musetti e Sonego con Arnaldi prima riserva. Nelle altre partite si sfidano Australia e Gran Bretagna, Croazia e Usa e Spagna e Repubblica Ceca. Proseguono anche i tornei femminili di San Diego, 500, e Osaka, 250, senza italiane in tabellone.Face.

Da La Gazzetta dello, al Corriere delloe Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di, mercoledì 13 settembre 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli ...Accolgo con piacere gli sforzi del governo italiano, rappresentatodal ministro Urso, nel ... Lo stesso hanno fatto nel settoreLeejham e Technogym e nella manifattura Valvosider e Vogt ...Sei già registrato ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una ...... adferma in UE. Un'altra importante criticità riguarda la cosiddetta armonizzazione trae promozione sociale: losociale non può rimanere fuori dal Terzo settore. Infine il tema ...

Italia-Ucraina, Spalletti: 'Identità Oggi si è visto qualcosa di buono' Sky Sport

Italia-Ucraina 2-1, rivivi la diretta: primo successo azzurro per Spalletti Corriere dello Sport

Da settembre, i clienti titolari di Carta Fedeltà degli oltre 1.800 supermercati aderenti all’iniziativa, facendo la spesa, riceveranno i bollini Tutti in Campo riportanti i Codici Sport da caricare ...Da segnalare le prestazioni di Oronzo Montanaro, Gianluca Conte e Piero Conteduca. Sfortunato Francesco Guarini ...Dopo l'attacco alle Torri Gemelle anche la Nfl decise di fermarsi in segno di rispetto. Non era successo nemmeno dopo l'assassinio di JFK. Appena si tornò a giocare, una tragedia evitata fece debuttar ...