(Di mercoledì 13 settembre 2023)13, ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronterà il Canada nella prima partita della fase a gironi della Coppa Davis: appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis a Bologna. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’imperdibile tappa della Vuelta di Spagna con l’arrivo in cima all’Angliru e l’avvincente Giro della Toscana. Proseguono gli Europei di tiro a volo e di tennistavolo a squadre, ci sarà spazio anche per i Mondiali di sollevamento pesi e per i tornei di badminton della settimana, senza dimenticarsi dello Shanghai Masters di snooker. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

seduta al mattino a porte chiuse. Si gioca venerdì ...Dala partita contro l' Empoli non è più solo virtuale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta ... Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Turchia - Italia , match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei U21 2025 . Archiviato il ......in campo(mercoledì 13 settembre) con inizio fissato non prima delle ore 15.00 . Il programma prevede i due singolari più il doppio, in quest'ordine. La copertura è affidata a Sky, che ...

Sport in tv oggi (mercoledì 13 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Qualificazioni Europei 2024, risultati delle partite di oggi Sky Sport

Assisi Sport vuole dare visibilità a tutte le società sportive del territorio, per far sì che tutte le tipologie di sport possano avere un ampio spazio per crescere ed affermarsi. Assisi Sport vuole ...Gli azzurri di capitan Volandri pronti all'esordio a Bologna. Ecco l'orario delle sfide e come seguirle in tempo reale ...In occasione della sesta edizione di IBF - Italian Bike Festival, dal 15 al 17 settembre 2023 presso il Misano World Circuit, organizzato da Taking Off e supportato da APT Servizi Emilia-Romagna e ...