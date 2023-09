Ma Landini, quando si tratta di protagonismo politico personale, non bada a. Anche se le iniziative hanno poco o nulla a che fare con i compiti del sindacato: basti pensare che nel 2022 la Cgil ...Qualcuno parla die se si pensa che gli stipendi dei due dipendenti licenziati in tronco pochi giorni fa per ragioni economiche portano a un risparmio tra i 50 e i 60mila euro, forse la ...... alledel sindaco e alla mancanza di una progettualità per evitare proprio il crack finanziario. Abbiamo assistito, via social, anche a un rimpallo di responsabilità tra chi ha ...Indice Ledei club arabi: i piani del fondo Pif La classifica dei campionati In aumento anche la spesa per il calcio femminile Ledei club arabi: i piani del fondo Pif Non ...

Spese pazze di Landini per la comunicazione: i 2,7 milioni della Cgil ilGiornale.it

Centro Pecci di Prato, la crisi e il caso spese pazze: «Per un pranzo con tre uova fattura di 80 euro» Corriere Fiorentino

Licenzia il portavoce da 55mila euro perché "è un lusso". Ma la società "Futura srl" costa molto di più Eh no, il portavoce «è un lusso che non possiamo più permetterci». Dopo 24 ore di imbarazzo e ...Scoppia un altro caso scontrini con conseguenti battute su capesante, uova e quant’altro di commestibile, e su consulenze troppo care — dopo quello che ha portato alle dimissioni del sovrintendente ...Bayern Monaco, Kim Min-Jae e’ entrato con determinazione nel mondo dei bavaresi. Il suo rendimento sta mettendo a serio rischio il posto di di De Ligt. Come un anno fa a Napoli, Kim Min-Jae si e’ para ...