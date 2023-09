Spalletti ma non solo | perché a Napoli si vestono da zàmpari e poi | una volta lontani | diventano lord?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ce l’avevano nell’armadio, il vestito buono della domenica. La tv non trasmette l’olezzo della formalina, ma insomma. Se ne stava lì, l’abito scuro, al netto delle taglie da aggiustare alla prima occasione. Gli amici sarti fanno la differenza, all’occorrenza; come gli avvocati e i medici. E dunque eccolo Lucianoin pieno look sabbatico, sfoggiare giacca e cravatta, col nodo stretto a coorte, non potendo porgere chiome: l’Italia chiamò e lui rispose in pettinato di lana. E dunque eccolo Maurizio Sarri che salì sull’aereo a Capodichino in tuta, e ne discese a Caselle col completo scuro, tre bottoni sulla panza e lo stemma del brand Juve sul taschino. L’aria impacciata dell’invitato al ricevimento di nozze costretto a tenersi nascosti i Simpsons al massimo sulle mutande. Nero, al massimo blu, e butta quella sigaretta Maurizio, ché qua non stiamo mica a ...

... ha sottolineato Capello che ha elogiato in particolare il ct Lucianoe Davide Frattesi, l'autore dei due gol. "Il mister ha letto bene la partita,ha sbagliato nulla, è promosso a ...... il tecnico Simone Inzaghidovrebbe modificare il suo ormai collaudato 3 - 5 - 2 e dovrebbe ... qualche ballottaggio c'è con Frattesi (in grande spolvero con la Nazionale di) che insidia ...Schierato danel ruolo di falso centravanti, Raspadori ha giocato benissimo e poco importa se la sua provasia stata premiata dal gol: ci ha pensato Frattesi a segnare la doppietta che ......che ha fatto- Oppenheimer martedì sera a San Siro. È che, mentre per il nuovo CT Frattesi è una benedizione che risolve il 4 - 3 - 3 (tra lui e Tonali, nella funzione di invasore,c'è ...

Spalletti non nasconde le difficoltà dopo Italia-Ucraina: Sono stati 20 giorni di pressione totale Sport Fanpage

Italia, Spalletti: 'Non si può stare sempre lassù, abbiamo fatto quel che dovevamo. Ora meno pressione' Calciomercato.com

In principio fu l'addio alla tuta di Sarri, poi Giuntoli vestito a festa per la Juve, ora Spalletti in abito sabbatico ...Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “La prova dell’Italia mi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono risolti, co ...La splendida prestazione in azzurro dell'attaccante nel ruolo di falso centravanti ha confermato tutto il suo talento e tutta ,la sua duttilità tattica. Alla ripresa del campionato una carta in più pe ...