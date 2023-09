Spalletti Elogia la Nazionale e Di Lorenzo | ‘Dobbiamo Essere Contenti’

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo la vittoria dell’Italia sull’Ucraina, il CT Lucianoparla della partita e dell’importanza di Di. Al termine della partita tra Italia e Ucraina, Luciano, il CT dellaItaliana, ha condiviso i suoi pensieri sulla performance della squadra in un’intervista con la RAI. “Stasera dobbiamocontenti,” ha detto, sottolineando che la squadra ha espresso un buon calcio. Analisi della Partitahato la squadra per la sua capacità di muoversi bene in campo, pur riconoscendo che ci sono stati momenti di difficoltà. “Dopo il 2-0, l’Ucraina giocava sulla riconquista palla e sul due contro due, creandoci problemi in alcune situazioni,” ha detto. Ha anche evidenziato l’importanza di Di ...

Proprio un ex diè riuscito ad 'infilzare' la Nazionale, insieme al compagno Bardhi, ... Il Corriere della Sera lo: 'L'1 - 1, su una punizione che muore nell'angolino sorprendendo ..."Sono felice, il presidente ha comprato tutti i giocatori che volevo...". Lucianocon una battuta giàla sua nazionale attesa all'esordio domani con la Macedonia del nord. "Loro li ho scelti e ora voglio la risposta da quelli che ho scelto - ha aggiunto il ct ...Elmas, suo ex allenatore al Napoli . Macedonia del Nord, Elmas avvertee la Nazionale . Elmas: la Nazionale azzurra come il Napoli di. Elmas, ...... ma sono tranquillo perché ho a che fare con i calciatori che ho scelto io, non me li ha indicati nessuno; quindi voglio le risposte giuste dai giocatori che ho scelto", dicechecon ...

Italia-Ucraina, Spalletti: "Potevamo segnare più gol. Tanta pressione su di me, ora sono tranquillo" Virgilio Sport

“Lo stimo tantissimo”, Spalletti applaude un calciatore del Napoli in conferenza stampa Spazio Napoli

L'Italia torna a vincere, primo successo per Luciano Spalletti come CT della selezione azzurra. Dopo il mezzo passo falso del pari in casa della Macedonia, la nazionale azzurra si prende i tre punti ...“L’importante è non aspettarsi che Spalletti riproduca in Nazionale il suo Napoli scintillante. Perché il rischio è che l’Italia si sciolga. Gli ultimi due Mondiali persi allo spareggio hanno aperto u ...Spalletti presenta Donnarumma come il Messi italiano, sottolineando il suo talento sin da giovane età. Durante la conferenza stampa pre-partita, il CT analizza la prestazione del team italiano contro ...