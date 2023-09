Sottoposta a torture e violenze in riti satanici | denuncia invano per anni | ora si rivolge a Nordio

Anna Goldi fu rinchiusa in prigione ea interrogatori e, si disse sempre innocente. Il 6 giugno il consiglio evangelico glaronese con 32 voti contro 30 la giudicò colpevole di ...... which include allegations ofand other ill - treatment in custody, must be criminally ... 2022 Due ore dopo essere stata arrestata ead una " rieducazione ", riporta la fonte, è ...Anna Goldi fu rinchiusa in prigione ea interrogatori e, si disse sempre innocente. Il 6 giugno il consiglio evangelico glaronese con 32 voti contro 30 la giudicò colpevole di ...... which include allegations ofand other ill - treatment in custody, must be criminally ... 2022 Due ore dopo essere stata arrestata ead una " rieducazione ", riporta la fonte, è ...

Sottoposta a torture e violenze in riti satanici, denuncia invano per ... Secolo d'Italia

Tortura: non si può processare la mente del 9/11 Il Manifesto

Già vittima di violenze nella sua famiglia di origine, venne affidata ancora minorenne a una coppia di coniugi che successivamente sono stati rinviati a giudizio dalla Procura di Milano con le accuse ...dove l’uomo è stato sottoposto a tortura, che rende la sua confessione inammissibile in tribunale. Alcuni familiari delle quasi 3.000 persone uccise nell’attacco alle torri gemelle hanno espresso ...Un tribunale di Siena condanna a sei anni e mezzo un ispettore capo per tortura su un tunisino. La sentenza è storica perché riconosce la natura autonoma del reato della tortura. Gli avvocati proporra ...