Sorpresa | Mario Draghi torna protagonista

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ursula von der Leyen, nel suo recente discorso sullo “stato dell’Unione”, ha tracciato il bilancio del suo mandato che giungerà al termine la prossima estate. Ha sottolineato con orgoglio che la Commissione ha conseguito oltre il 90% degli obiettivi previsti nel 2019. In particolare, ha messo in risalto l’importanza del Green Deal, una delle iniziative cardine del suo mandato. Sebbene non abbia fatto riferimenti diretti, von der Leyen ha implicitamente delineato le basi per la sua ricandidatura, sottolineando l’importanza del lavoro ancora in sospeso. In questo contesto, ha sorpreso tutti annunciando una collaborazione con, ex premier italiano, a cui ha chiesto di effettuare un’analisi sulla competitività dell’UE. Questo segna un ritorno sottotono diall’interno delle istituzioni europee. Nel suo discorso a ...