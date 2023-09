(Di mercoledì 13 settembre 2023), la società globale di intrattenimento sportivo, annuncia per la nuova stagione 2023/2024 il lancio delle sue primedigitali in 3D con nuove funzionalità conAumentata. AC...

Rafael Leao, Theo Hernàndez, Mike Maignan, Christian Pulisic e tutti gli altri: le carte dei grandi giocatori del Milan saranno disponibili sulla piattaforma diin 3D con funzionalità di ......la sua collezione di NFT sul mercato NFT di Binance Parigi, 19 giugno 2023 Dopo la ... Oval3 diventerà ildel rugby Oval3 desidera portare tutti i club di rugby professionistico nel ......la sua collezione di NFT sul mercato NFT di Binance Parigi, 19 giugno 2023 Dopo la ... Oval3 diventerà ildel rugby Oval3 desidera portare tutti i club di rugby professionistico nel ...

Sorare lancia carte 3D con realtà virtuale giocatori del Milan Tiscali Notizie

Sorare lancia la nuova collaborazione con Mangopay Corriere Nazionale

Roma, 13 set. (askanews) - Sorare, la società globale di intrattenimento sportivo, annuncia per la nuova stagione 2023/2024 il lancio delle sue prime carte digitali in 3D con nuove funzionalità con Re ...Da fine settembre sulla piattaforma di Sorare sarà possibile acquistare alcuni calciatori del Milan in versione 3d grazie alla tecnologia Nft. E con la caccia al tesoro in palio biglietti per le trasf ...Sorare e AC Milan hanno di recente presentato le prime carte NFT digitali da collezione in 3D con realtà aumentata.