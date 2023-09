Sophie Turner avvistata sul set in Spagna dopo la richiesta di divorzio di Joe Jonas FOTO

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è stataper la prima volta da quando il marito Joeha chiesto ilil 5 settembre, sul set indell'ultima serie a cui sta lavorando.è stataper la prima voltache Joele ha chiesto il. L'attrice di Games of Thrones nelleche la ritraggono si trova in, sul set di Joan, la fiction alla quale sta lavorando e di cui interpreta la protagonista Joan Harrington, una famigerata ladra di gioielli.appare con un look totalmente diverso dal solito: il trucco pesante sugli occhi, un disegno bianco sulla schiena e un bob biondo platino, look ...

Le foto mostranoindossare una parrucca bionda e con un grande tatuaggio finto sulla schiena... con Amanda Root, Ciarán Hinds, Susan Fleetwood, Corin Redgrave, Fiona Shaw,Thompson, Roger ..., Camille Anderson, Kitana Baker, Emmy Collins, Barbara Kerr Condon, Kristin Dattilo, Michael ...Joe Jonas esono solo stati gli ultimi in ordine di tempo. Oltreoceano come in Italia, il 2023 ha visto scoppiare coppie (anche) solidissime.Il cantante rompe il silenzio a pochi giorni dalla rottura con la star di Game of Thrones . Joe Jonas invita i fan a non credere ai rumors dopo la fine del matrimonio con...

Sophie Turner, la prima uscita dopo il divorzio: capelli biondi e tatuaggio. FOTO Sky Tg24

Joe Jonas piange sul palco dopo il divorzio da Sophie Turner: le lacrime durante la canzone scritta per lei Dire

Jonas ha rotto il silenzio dopo aver annunciato, la settimana scorsa, il divorzio da Sophie Turner. Il cantante piange sul palco per lei ...Joe Jonas ha deciso di rispondere ai rumor del web, mettendo a tacere le voci sul perché ha divorziato da Sophie Turner ...Joe Jonas mette fine alle voci sul divorzio con Sophie Turner. La coppia ha reso pubblica la notizia della separazione la scorsa settimana.