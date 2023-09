Sonego | ' In Davis sono partite secche Galarneau oggi ha giocato da top20'

Conferma il vantaggio e il set sembra avviato verso il lieto fine, ma…serve per il set e invece che andarsi a sedere per un giusto riposo si fa rimontare. Da lì le sicurezze vacillano, ......di Coppaa Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti,, ...Costellata di gratuiti e in costante rincorsa del suo rivale, la prestazione diha richiamato alla memoria di molti quella del 2021 nel quarto di finale dicontro la Croazia , persa dall'...BOLOGNA - Parte con il piede sbagliato il cammino dell'Italia nel gruppo A di Coppa: nel primo singolo Lorenzoè costretto ad arrendersi in due set al canadese Alexis Galarneau. Una gara complessa per il piemontese che dopo due ore e mezza di gioco cade per 7 - 6, 6 - 4. ...

Davis, l'Italia si è persa. Sonego e Musetti battuti in singolare La Gazzetta dello Sport

Italia-Canada Coppa Davis, risultato del singolare Musetti-Diallo: 5-7, 4-6. K.o anche Sonego contro... Corriere della Sera

E' un Lorenzo Sonego deluso quello che commenta di fronte ai microfoni la sua inattesa sconfitta contro Alexis Galarneau , n.200 del mondo ...Bologna – Comincia male la Coppa Davis per l’Italia e a mettere la firma sulla prima sconfitta è Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha perso 7-6 6-4 con Alexis Galarneau, una sola partita (persa) ...Frank Dancevic, inoltre, non ha potuto contare sull’aiuto di Felix Auger-Aliassime, uomo chiave nel 2022. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non hanno vissuto la propria migliore giornata su un campo da ...