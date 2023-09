Sonego-Galarneau oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lorenzose la vedrà contro Alexisnel primo singolare di Italia-Canada, match valevole per l’esordio nella fase a gironi dellaper gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Partita assolutamente da non sottovalutare per il torinese. Il bombardiere nordamericano, pur trovandosi attualmente al di fuori dei primi cento giocatori del mondo a causa degli infortuni, rappresenta sempre un ostacolo molto complicato su questo tipo di superficie.non è reduce da un’esaltante trasferta sul cemento statunitense ma partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. SEGUI IL LIVE DI ITALIA-CANADA SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ...

Non poteva esserci match più stuzzicante per cominciare l'avventura nella fase a gironi di Coppa Davis. L'Italia comincia la sua avventura all'Unipol Arena di Bologna contro il Canada, vincitore della ...Inizia Sonego, a seguire Musetti. La nostra cronaca agli azzurri dalle 15:00: sfideranno i campioni in carica per iniziare con il piede giusto la fase a gironi ...Italia-Canada Alla Unipol Arena di Bologna oggi pomeriggio scende in campo l’Italia, subito chiamata ad una sfida affascinante contro i campioni in carica del Canada, che lo scorso anno a novembre a ...