Sondaggi politici elettorali oggi 13 settembre 2023 | Fdi torna a crescere | male il Pd che ora viene tallonato dal M5S

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 settembre 2023)13Fdi, cala il Pd che oradal M5S: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3 per cento ed è ora al 28,5%.il Partito Democratico che cala dello 0,4% arretrando al 19,7 per cento. Boom del Movimento 5 Stelle, che è il partito che in questoo guadagna più di tutti. Il M5S, infatti, cresce di mezzo punto percentuale ed è ora accreditato al ...