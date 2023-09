Soluzioni solari BLUETTI | spianando la strada ad un futuro più green

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 13/09/2023, Roma – Recentemente,ha lanciato sui social media la campagna #EnergyRevolution. L’evento incoraggia la transizione dalle fonti di energia generate dai combustibili all’energia solare attraverso i sistemi AC300 e AC500, promuovendo uno stile di vita eco-compatibile. Entrambi i sistemi seguono un design modulare e necessitano di pacchi batteria aggiuntivi per il funzionamento. L’AC300 supporta solo quattro batterie B300, mentre l’AC500 può ospitare sei pacchi B300S per 18,432Wh o quattro batterie B300 per 12,288Wh. Sia l’AC300 che l’AC500 sono progettati per beneficiare dell’abbondanza di energia solare. Il sistema AC300 può sfruttare fino a 2.400 W di energia solare, caricando efficacemente il sistema AC300+B300 in sole 1,8-2,3 ore. Questa configurazione da 3.072Wh può alimentare un frigorifero da 800 W per 3 ore e un’unità ...

