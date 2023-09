Solo a Derna almeno 10 mila i morti a causa delle inondazioni Oltre 30 mila gli sfollati

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Interi quartieri distrutti e corpi ammassati lungo le strade. Peggiora di ora in ora il bilanciovittimeche hanno colpito la Libia. Al momento si parla di10con altrettanti dispersi secondo i dati in possesso del governo e della Mezzaluna Rossa, ma avere un numero precisovittime è molto difficile. Dopo l'arrivo devastante dell'uragano Daniel, domenica 10 settembre, a, la città libica più colpita, sono crollati due dighe e 4 pontindo l'allagamento di gran parte del paese della Cirenaica. L'acqua ha distrutto strade e infrastrutture, rendendo difficile per i soccorritori raggiungere le aree più colpite, soprattutto le zone più interne....