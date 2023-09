Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | tredicesimo posto per Giulia Miserendino

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ididi Riad, Arabia Saudita, si concludono con una tredicesima posizione per. L’atleta italiana, impegnata nella categoria -71kg, ha vissuto una gara complessa, riuscendo a realizzare solo due alzate valide, una nello strappo e l’altra nello slancio. Laha iniziato bene la gara, alzando al primo tentativo 107 kg, ma senza riuscire a migliorarsi ha chiuso settima in classifica. Nello slancio ha tirato 122kg, ma senza migliorare ha chiuso la specialità al ventitreesimo. SportFace.

"Quando la bandiera israeliana è stata esposta alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di, domenica scorsa (il 3 settembre) è stato qualcosa di enorme per noi", ha detto ...Infine, il Campionato nazionale di Powerlifting, che a Cesena (Palestra Crossfit 'Legione Savio') ha visto svolgersi gare di(Squat, Bench press e Deadlift) in diverse categorie, ha ...Infine, il Campionato nazionale di Powerlifting, che a Cesena (Palestra Crossfit 'Legione Savio') ha visto svolgersi gare di(Squat, Bench press e Deadlift) in diverse categorie, ha ...... senza straordinari pagati e salari da fame, trasportando mobili sulla schiena anche per nove piani di scale, senza nessun tipo di dispositivo per ildeie la sicurezza. Si tratta ...

Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Karim Abokahla trionfa nella -97 kg maschile OA Sport

Sollevamento pesi, israeliani al Mondiale in Arabia Saudita: una storica prima volta la Repubblica

Karim Abokahla ha vinto la medaglia d'oro nella categoria fino ai -97 kg, gara valida per i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi in fase di svolgimento a Riad (Arabia Saudita). Il pesista egi ...Non era mai successo negli sport olimpici: tra i due Paesi non ci sono relazioni diplomatiche. Il sogno di Celia Gold: “I Giochi di Parigi un sogno”. “Una ...Entrato raccontando di non aver mai visto nemmeno una puntata del reality, il concorrente desta qualche sospetto, rivelando una spiccata abilità ...