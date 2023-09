Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | 13° posto per Giulia Miserendino | trionfa Liao

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Termina al tredicesimol’avventura diai Campionati, rassegna in fase di svolgimento in quel di Riad, in Arabia Saudita. Una gara, quella nella categoria fino ai -71 kg, leggermente complicata per l’azzurra, in grado di realizzare soltanto due alzate valide, una nello strappo e un’altra nello slancio. L’atleta palermitana è entrata subito molto bene in gara, alzando al primo tentativo 107 kg ma non riuscendo poi a salire di colpi nelle ultime due chance, dove ha chiuso i tentativi di 110 kg e poi di 112 kg, terminando al settimodella classifica. Discorso quasi speculare nello slancio dove, dopo aver tirato 122 kg, lasta ha commesso due sollevamenti nulli, provando 128 kg e 129 kg concludendo dunque al ventitreesimo ...

"Quando la bandiera israeliana è stata esposta alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di, domenica scorsa (il 3 settembre) è stato qualcosa di enorme per noi", ha detto ...

Karim Abokahla ha vinto la medaglia d'oro nella categoria fino ai -97 kg, gara valida per i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi in fase di svolgimento a Riad (Arabia Saudita). Il pesista egi ...Non era mai successo negli sport olimpici: tra i due Paesi non ci sono relazioni diplomatiche. Il sogno di Celia Gold: "I Giochi di Parigi un sogno".