Sofia Vergara è Griselda Blanco nella nuova serie Netflix

Netflix ha appena pubblicato le prime immagini di Sofíanei panni di Griselda Blanco nella miniserie composta da 6 episodi Griselda .è anche co - creatrice e produttrice esecutiva insieme a Eric Newman (Narcos) e al regista Andrés Baiz. La serie debutterà a gennaio 2024 su Netflix. Il co - creatore e produttore esecutivo ...Griselda: Cosa sappiamo della miniserie con SofíaDiretta interamente dal regista colombiano Andrés Baiz , Griselda , in arrivo su Netflix prossimamente, ripercorre la vita dell'abile e ...è la produttrice esecutiva e protagonista della serie. Insieme al produttore esecutivo Luis Balaguer, ha iniziato a sviluppare questo progetto otto anni fa presso Latin World ...... Getty Images Adwoa Aboah Credits: Getty Images Charlize Theron in GIVENCHY Credits: Getty Images Jasmine Tookes Credits: Getty ImagesCredits: Getty Images Kaia Jordan Gerber Credits: ...

Sofia Vergara è Griselda Blanco, la madrina narcotrafficante - Tv - Ansa.it Agenzia ANSA

Sofía Vergara si trasforma nella narcotrafficante Griselda Blanco nel poster della miniserie di Netflix ComingSoon.it

Sofía Vergara è Griselda Blanco. Netflix ha rilasciato le prime immagini della miniserie in 6 episodi, Griselda. Vergara è anche co-creatrice e produttrice esecutiva insieme a Eric Newman (Narcos) e ...Ecco le prime immagini di Sofía Vergara nei panni di Griselda Blanco, la miniserie Netflix composta da 6 episodi.Netflix rilascia oggi le prime immagini di Sofía Vergara nei panni della narcotrafficante Griselda Blanco nella miniserie, composta da sei episodi, Griselda. Vergara è anche co-creatrice e produttrice ...