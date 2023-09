Sinner riparte da Pechino | la programmazione verso Torino

La settimana successiva la stagione asiatica vivrà il suo momento di maggior prestigio con il Masters 1000 di Shanghai dove, attualmente nell'entry list, non ha mai giocato in carriera. La sua ...La rincorsa all'insalatieraproprio dalla sfida contro il Canada che lo scorso novembre fu fatale nella semifinale di Malaga. L'Italia 'B', orfana di, Berrettini e dell'escluso Fognini,...la Coppa Davis, competizione carica di storia e fascino. Lo scorso anno il Canada ha vinto a ... Musetti e gli altri sono ottime "seconde scelte", in mancanza di Berrettini e. Vantiamo una ...La campionessa del 2021dalla città della madre Lo US Open , ultimo Slam dell'anno, è ormai ... Con tre azzurri testa di serie (, Musetti e Cocciaretto ) l'attesa si fa sempre più ...

Azzurri pronti per la rivincita (Ercoli). Cercando il Muso duro per una grande Italia (Azzolini). Arnaldi, aria fresca: «Agli US Open ho capito di essere forte» (Cocchi) Ubitennis

Al via gli US Open: riparte la sfida Djokovic-Alcaraz, ma Sinner può ... Diretta

La stagione di Jannik Sinner ripartirà dall'ATP 500 di Pechino. L'altoatesino è nell'entry list del torneo che inizierà il 28 settembre, e ...L'Italia affronta il Canada in Coppa Davis a Bologna. I singolaristi canadesi sono Alexis Galarneau e Gabriel Diallo. Galarneau, nato nel 1999, è il numero 200 in singolare e 422 in doppio. Ha già gio ...Dopo gli US Open è il momento della Coppa Davis. La settimana tennistica vivrà della fase a gironi della massima competizione a squadre e in casa Italia si deve fare i conti con le assenze di Matteo B ...