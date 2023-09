Sinistra e familismo | una storia senza fine tra moglie e figli diventati deputati

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laè da sempre familista, portata a celebrare istituzionalmente i rapporti personali e familiari. Ma anche su questo, ovviamente, presa com’è dal furore di un’antica (e mai spiegata) consapevolezza di superiorità intellettuale rispetto agli altri, giustifica le travi dei propri occhi per lanciare anatemi contro le pagliuzze altrui. Ne parla compiutamente su Il Giornale Stefano Zurlo, elencando il lungo rosario di commistioni familiari e dimenticandosene legittimamente altre, avvenute nelle latitudini meridionali. Lae le mogli in Parlamento Da lady Fratoianni a lady Franceschini, laha pensato bene di portare in Parlamento, alle ultime elezioni politiche, le consorti di due leader importanti del suo schieramento. Elisabetta Piccolotti, divenuta ormai ospite fissa dei talk show, è la...