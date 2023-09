Sindrome emolitico-uremica Seu | cos’è | perché compare e come si manifesta

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra le malattie renali dei bambini, laemolitica-o Seu è sicuramente tra le più temute, pur essendo per fortuna rara. Può portare a gravi forme di insufficienza renale e si caratterizza appunto per la deficitaria attività renale, quindi l’insufficienza renale acuta, l’anemia e la difficoltà nella coagulazione del sanguesi riduce il numero delle piastrine. Nella maggior parte dei casi il quadro è legato alle complicanze di un’infezione da alcuni ceppi del batterio Escherichia coli. Ma esistono anche forme genetiche, con il difetto che può essere ereditato dai genitori o anche comparire ex novo.la Seu è così temuta e cosa fanno i batteri La Seu rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita. Il 25-30% dei ...